Сьогодні не буде води у будинках на трьох вулицях (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал радить запастися водою

У середу, 17 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

Ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання, зазначили у «Київводоканалі».

У зв`язку з цим з 18.00 до 05.00 18 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Тампере, 17-а, 17/2;

вул. Віфлеємська, 18/2;

бул. Верховної Ради, 1-а.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у «Київводоканалі».

Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.