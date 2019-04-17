Сьогодні не буде води у будинках на трьох вулицях (адреси)
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Київводоканал радить запастися водою
У середу, 17 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.
Ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання, зазначили у «Київводоканалі».
У зв`язку з цим з 18.00 до 05.00 18 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Тампере, 17-а, 17/2;
- вул. Віфлеємська, 18/2;
- бул. Верховної Ради, 1-а.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у «Київводоканалі».
Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.