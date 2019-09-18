Сьогодні режим роботи столичних тролейбусів буде скорочено



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Рух тролейбусів маршруту № 92Н буде організовано від пр-т Свободи до залізничного вокзалу «Південний»

Буде скорочено режим роботи тролейбусів № 30 та змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі на Севастопольській площі

Сьогодні ввечері, 18 вересня, столичні тролейбуси працюватимуть за скороченим графіком через ремонт контактної мережі на Севастопольській площі.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що буде скорочено режим роботи тролейбусів № 30 та змінено маршрут тролейбусів № 92Н.

Останні відправлення тролейбусів № 30 за власним маршрутом:

від вул. Кадетський Гай – о 22:00, 22:20;

від вул. Милославська – о 23:20, 23:40.

Рух тролейбусів маршруту № 92Н буде організовано від пр-т Свободи до залізничного вокзалу «Південний».

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що дізнаватися в режимі реального часу про зміни маршрутів громадського транспорту можна у телеграм-каналі КП «Київпастранс»: https://t.me/kyivpasstrans.