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    Новини

    Сьогодні режим роботи столичних тролейбусів буде скорочено

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    Рух тролейбусів маршруту №&nbsp;92Н буде організовано від пр-т Свободи до залізничного вокзалу &laquo;Південний&raquo; - Сьогодні режим роботи столичних тролейбусів буде скорочено
    Рух тролейбусів маршруту № 92Н буде організовано від пр-т Свободи до залізничного вокзалу «Південний»

    Буде скорочено режим роботи тролейбусів № 30 та змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі на Севастопольській площі

    Сьогодні ввечері, 18 вересня, столичні тролейбуси працюватимуть за скороченим графіком через ремонт контактної мережі на Севастопольській площі.

    Про це повідомили у КП «Київпастранс».

    Зазначається, що  буде скорочено режим роботи тролейбусів № 30 та змінено маршрут тролейбусів № 92Н.

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    Останні відправлення тролейбусів № 30 за власним маршрутом:

    • від вул. Кадетський Гай – о 22:00, 22:20;
    • від вул. Милославська – о 23:20, 23:40.

    Рух тролейбусів маршруту № 92Н буде організовано від пр-т Свободи до залізничного вокзалу «Південний».

    Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, що дізнаватися в режимі реального часу про зміни маршрутів громадського транспорту можна у телеграм-каналі КП «Київпастранс»: https://t.me/kyivpasstrans.

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