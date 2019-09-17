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    У Києві на проспекті Глушкова автівка протаранила тролейбус

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    У водія автомобіля&nbsp;перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки - У Києві на проспекті Глушкова автівка протаранила тролейбус
    У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки

    Загиблих під час ДТП немає

    У Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль на великій швидкості протаранив тролейбус.

    Очевидці повідомили про це у спільноті «Київ Оперативний».

    За попередніми даними, можуть бути загиблі. Зараз ця інформація не підтверджена.

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    «Просто жесть щойно сталася на Глушкова — ДТП на великій швидкості, ще й за участю громадського транспорту. Рух транспорту у бік виїзду з Києва серйозно ускладнено», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, на щастя, загиблих немає.

    У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки.

    Деталі аварії на даний момент встановлюються.

    Як повідомлялося, на Київщині автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.

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