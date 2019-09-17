У Києві на проспекті Глушкова автівка протаранила тролейбус
У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки
Загиблих під час ДТП немає
У Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль на великій швидкості протаранив тролейбус.
Очевидці повідомили про це у спільноті «Київ Оперативний».
За попередніми даними, можуть бути загиблі. Зараз ця інформація не підтверджена.
Читайте також
«Просто жесть щойно сталася на Глушкова — ДТП на великій швидкості, ще й за участю громадського транспорту. Рух транспорту у бік виїзду з Києва серйозно ускладнено», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, на щастя, загиблих немає.
У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки.
Деталі аварії на даний момент встановлюються.
Як повідомлялося, на Київщині автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.