У Києві на проспекті Глушкова автівка протаранила тролейбус



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У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки

Загиблих під час ДТП немає

У Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль на великій швидкості протаранив тролейбус.

Очевидці повідомили про це у спільноті «Київ Оперативний».

За попередніми даними, можуть бути загиблі. Зараз ця інформація не підтверджена.

«Просто жесть щойно сталася на Глушкова — ДТП на великій швидкості, ще й за участю громадського транспорту. Рух транспорту у бік виїзду з Києва серйозно ускладнено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, на щастя, загиблих немає.

У водія автомобіля перлом ноги, а у пасажира тролейбуса - розбита чашечка та перелом руки.

Деталі аварії на даний момент встановлюються.

Як повідомлялося, на Київщині автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.