На Виноградарі з’явиться ще один тролейбусний маршрут



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Столична влада запланувала реконструкцію контактної тролейбусної мережі

У найближчі два роки в районі розворотного кільця тролейбусів на перетині просп. Георгія Гонгадзе – просп. Правди – вул. Маршала Гречка реконструюють контактну мережу. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації №1605.

Оновлення контактної мережі в Подільському районі дасть змогу організувати рух додаткового тролейбусного маршруту на проспекті Георгія Гонгадзе, який забезпечить безпересадочне транспортне сполучення із місцевими соціальними установами – поліклінікою, лікарнею тощо). Також поліпшиться транспортне забезпечення мешканців житлового масиву Виноградар екологічним видом транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«На даний час мешканці проспекту Георгія Гонгадзе користуються тролейбусами маршруту № 35 та автобусами маршруту № 102, які слідують у звичайному режимі. Але ж на Виноградарі та Синьоозерному на проспекті Правди продовжується будівництво нових висоток, тож незабаром збільшиться кількість пасажирів і зросте попит на перевезення громадським транспортом. Тому саме на часі впровадження додаткового маршруту тролейбусів, який ми подовжимо або змінимо», – наголосив директор Департаменту транспортної інфраструктури Іван Федоров.

Комунальне підприємство «Київпастранс» визначено замовником робіт. У встановленому порядку йому доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, забезпечити у 2019 році розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.