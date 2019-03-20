Сьогодні три вулиці Києва залишаться без води (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київводоканал» проводить ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про відключення води у середу, 20 березня.

Як повідомляє прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим з 9.00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Чигиринська, всі будинки з № 78 по № 120;

вул. Їжакевича, 66/7, 64/16;

вул. Осиповського, 55/12, 57/17, 59/2.

Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня у Києві.

До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.