Сьогодні у Києві дасть концерт легендарний оперний співак



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Концерт Пласідо Домінго відбудеться у Палаці «Україна»

Як прийматимуть у Києві Пласідо Домінго

В переддень Дня всіх закоханих, 13 лютого, в Києві вперше відбудеться концерт одного з кращих оперних співаків світу Пласідо Домінго. Концерт відбудеться у Палаці «Україна».

Організатори виступу забронювали для іспанського тенора президентський люкс у п'ятизірковому готелі столиці і три лімузини для пересування по місту. Сам співак для себе попросив фортепіано в номері і гримерці, і перекус з фруктів, сандвічів та печива. Про це повідомляє ТСН.

Сцену Палацу «Україна» на прохання співака задекорують квітами по периметру. Квіти також мають бути і у його гримерці.

Ледь чи не єдина справді «зіркова забаганка» співака – це посуд в гримерці і на майданчику повинен бути обов'язково з порцеляни.

Концерт відбудеться у двох відділеннях з антрактом. У двогодинній програмі прозвучать знамениті композиції Джузеппе Верді, Альфредо Каталані, Джакомо Пуччіні, Арріго Бойто, Йоганна Штрауса, Імре Кальмана та інших.

У концерті візьмуть участь: диригент Jordi Bernacer, сопрано Micaela Oeste і Kristine Opolais. Музичний супровід забезпечить Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України. Відомо, що гостем концерту буде син короля опери Пласідо Домінго-молодший.

Як повідомлялося, квитки на концерт коштують 1299 - 5999 грн.

Пласідо Домінго - всесвітньо відомий, багатогранний артист. Визнаний як один з кращих і найбільш впливових оперних співаків в історії, він також є диригентом і адміністратором опери Лос-Анджелеса в ролі генерального директора фонду Елі і Едіт Брод. До його репертуару входять 148 провідних оперних партій. Він додав 149-ю роль в свій репертуар, виконуючи Міллера в «Луїзі Міллер» в Метрополітен-опера в сезоні 2017-18 років.

Більш як 100 його записів повних опер, збірників арій і дуетів принесли йому дванадцять премій Grammy, в тому числі три Latin Grammy. Пласідо Домінго записав понад п'ятдесят музичних кліпів і виграв дві нагороди Emmy.