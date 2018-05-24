Сьогодні відбудеться урочисте відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів»

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Кияни і гості столиці знову зможуть доторкнутися до Кубків Ліги чемпіонів УЄФА

У четвер, 24 травня, відбудеться урочисте відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів», яке розташоване на Хрещатику. Участь у відкритті візьме мер столиці Віталій Кличко.

Об 11:00 розпочнеться церемонія винесення Кубків Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє прес-служба мера.

Місяць тому ці трофеї урочисто зустрічали в Києві. Потім кубки вирушили у тур Україною. Трофеї побували в Херсоні, Маріуполі, Дніпрі, Одесі, Харкові та у Львові. У Дніпрі, наприклад, кубки завозили і до госпіталю, де лікуються поранені українські військові. Кияни і гості столиці знову зможуть доторкнутися до легендарних трофеїв та зробити фото на згадку.

А о 12:45 Віталій Кличко та Ія Андрущак дадуть старт Чемпіонату рівних. Цей турнір УЄФА традиційно проводить перед фіналом Ліги Чемпіонів. У ньому беруть участь команди безпритульних. Турнір відбувається у рамках компанії УЄФА «EqualGame». Перед першою грою Віталій Кличко та Ія Андрущак проведуть стартову розпасовку м’яча.

Раніше повідомлялося, що до Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мерія заявила, що Київ готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів.