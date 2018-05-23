Мерія заявила, що Київ готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів

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Підготовка до зустрічі гостей міста перейшла у фінальну стадію

Столиця готова до проведення жіночого і чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час інспекції локацій проведення Ліги Чемпіонів УЄФА.

«Підготовка до зустрічі гостей міста перейшла у фінальну стадію. Усі локації готові, попередні зауваження щодо благоустрою територій виправлено. На Хрещатику продовжується монтаж конструкції «Фестивалю чемпіонів», до приїзду вболівальників завершиться облаштування «Точок збору уболівальників» – meeting points: у парку Шевченка та біля палацу «Україна». На Контрактовій площі змонтують екран для безкоштовного перегляду матчу «Реал» – «Ліверпуль» 26 травня», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що окрім зовнішніх приготувань у місті оновлено інформаційні ресурси для киян і гостей столиці: туристичний портал visitkyiv.travel, додаток Kyiv city guide, а також туристичну ID-карту – Kyiv PASS.

«Для перевезення вболівальників організовано роботу 120 шатлів (60 на кожну команду), які привезуть їх від аеропортів «Бориспіль» і «Київ» ім. Сікорського у центр міста. Окрім цього, 12 шатлів маємо у резерві. Роботу громадського транспорту також організовано з урахуванням проведення Ліги Чемпіонів. Так, у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту подовжать до 3:00. З вечора 25 травня до ранку 27 травня буде перекрито рух транспорту в радіусі 1,5 кілометра навколо НСК «Олімпійський». Зокрема, вулиця Володимирська, бульвар Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького і Хрещатик, який вже перекрито з 12 травня. У цьому периметрі пересуватися можуть тільки пішоходи», – зазначив Поворозник.

Він окремо нагадав, що при наявності квитка або акредитації на матч, проїзд для вболівальників, волонтерів та представників медіа у комунальному транспорті буде безкоштовним. Відповідні витрати компенсуватимуться міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

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