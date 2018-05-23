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    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)

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    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)

    Французький «Ліон» прибув сьогодні в аеропорт «Київ» (Жуляни), а команду з Німеччини «Вольфсбург» прикордонники зустріли учора надвечір в аеропорту «Бориспіль»

    Дві футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, зустріли та оформили співробітники Держприкордонслужби у столичних аеропортах. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Прикордонники завчасно отримали списки команд, тому їх оформлення пройшло дуже швидко, без будь-яких затримань.

    Французький «Ліон» прибув сьогодні в аеропорт «Київ» (Жуляни), а команду з Німеччини «Вольфсбург» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту зустріли ще учора надвечір в аеропорту «Бориспіль».

    Настрій у команд чудовий. Фіналісти навіть на згадку сфотографувалися з прикордонниками.

    Крім того, невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів, їх оформлення відбувалося в пунктах пропуску «Бориспіль» і «Жуляни», а також декількох пунктах пропуску на західній ділянці кордону. Загалом в Україну вже прибуло майже 500 осіб. І хоч основним напрямком прибуття фанатів на Чемпіонат є столичні аеропорти, співробітники Держприкордонслужби готові до їх оформлення у більш ніж 120 пунктах пропуску.

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    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)

    Як повідомлялося, у столичному аеропорту футбольних вболівальників зустрічатимуть українські, британські та іспанські прикордонники.

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