До Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів (фото)

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Французький «Ліон» прибув сьогодні в аеропорт «Київ» (Жуляни), а команду з Німеччини «Вольфсбург» прикордонники зустріли учора надвечір в аеропорту «Бориспіль»

Дві футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, зустріли та оформили співробітники Держприкордонслужби у столичних аеропортах. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Прикордонники завчасно отримали списки команд, тому їх оформлення пройшло дуже швидко, без будь-яких затримань.

Французький «Ліон» прибув сьогодні в аеропорт «Київ» (Жуляни), а команду з Німеччини «Вольфсбург» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту зустріли ще учора надвечір в аеропорту «Бориспіль».

Настрій у команд чудовий. Фіналісти навіть на згадку сфотографувалися з прикордонниками.

Крім того, невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів, їх оформлення відбувалося в пунктах пропуску «Бориспіль» і «Жуляни», а також декількох пунктах пропуску на західній ділянці кордону. Загалом в Україну вже прибуло майже 500 осіб. І хоч основним напрямком прибуття фанатів на Чемпіонат є столичні аеропорти, співробітники Держприкордонслужби готові до їх оформлення у більш ніж 120 пунктах пропуску.

Як повідомлялося, у столичному аеропорту футбольних вболівальників зустрічатимуть українські, британські та іспанські прикордонники.