Сьогодні вночі перекриють вулицю на Печерську



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Рух на Еспланадній буде обмежено через ремонтні роботи

Сьогодні, 8 травня, з 22-ї години до ранку 9 травня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Еспланадній у Печерському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що на ділянці вулиці вестимуться ремонтні роботи.

«З 22.00 год. 08.05.2019 до 08.00 год. 09.05.2019 у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Еспланадній на ділянці від вул. Басейної до вул. Рогнідинської буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у понеділок, 6 травня, через ремонтні роботи було обмежено рух транспорту на частині вулиці Короленківської в Голосіївському районі Києва.

У вихідні, 4 і 5 травня, у Києві теж тривали ремонтні роботи на низці столичних доріг.