Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)



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Ремонтні роботи на об’єктах дорожньої інфраструктури Фото: Київавтодор

Ремонт на штучних спорудах дорожньої інфраструктури триває цілодобово

У вихідні, 4 і 5 травня, у Києві тривали ремонтні роботи на дорогах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На відміну від дощового ранку понеділка, погода на вихідних сприяла дорожникам у виконанні ремонтних робіт. В усіх районах столиці на об’єктах дорожньої інфраструктури проводилися роботи з капітального та поточного ремонтів», - інформують дорожники.

Окрема увага була приділена штучним спорудам, ремонт яких триває у цілодобовому режимі, зазначили у «Київавтодорі».

«Широкий спектр робіт – від заміни деформаційних швів до встановлення бортового каменю, ремонту плити проїжджої частини і асфальтування – в залежності від об’єкту проводили дорожники на пішохідному мосту на перетині вул. Борщагівської та вул. Гетьмана, мосту Метро через Русанівську протоку, Південному мостовому переході, мосту через р. Десенка», - звітують автодорівці.

Нагадаємо, у понеділок, 6 травня, з 7-ї години ранку до 20:00 через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту на частині вулиці Короленківської в Голосіївському районі Києва.