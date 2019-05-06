  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)

    • Розсилка
    Ремонтні роботи&nbsp;на об&rsquo;єктах дорожньої інфраструктури&nbsp; - Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Ремонтні роботи на об’єктах дорожньої інфраструктури 
    Фото: Київавтодор

    Ремонт на штучних спорудах дорожньої інфраструктури триває цілодобово

    У вихідні, 4 і 5 травня, у Києві тривали ремонтні роботи на дорогах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «На відміну від дощового ранку понеділка, погода на вихідних сприяла дорожникам у виконанні ремонтних робіт. В усіх районах столиці на об’єктах дорожньої інфраструктури проводилися роботи з капітального та поточного ремонтів», - інформують дорожники.

    Окрема увага була приділена штучним спорудам, ремонт яких триває у цілодобовому режимі, зазначили у «Київавтодорі».

    Читайте також

    «Широкий спектр робіт – від заміни деформаційних швів до встановлення бортового каменю, ремонту плити проїжджої частини і асфальтування – в залежності від об’єкту проводили дорожники на пішохідному мосту на перетині вул. Борщагівської та вул. Гетьмана, мосту Метро через Русанівську протоку, Південному мостовому переході, мосту через р. Десенка», - звітують автодорівці.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)
    Робота кипить: «Київавтодор» у вихідні латав дороги (фото)

    Нагадаємо, у понеділок, 6 травня, з 7-ї години ранку до 20:00 через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту на частині вулиці Короленківської в Голосіївському районі Києва.

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ