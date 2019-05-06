На одній із вулиць у центрі Києва на день обмежено рух транспорту



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Вулиця Короленківська у Києві

Київавтодор проводить ремонтні роботи

У понеділок, 6 травня, з 7-ї години ранку до 20:00 буде обмежено рух транспорту на частині вулиці Короленківської в Голосіївському районі Києва. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«6 травня з 07.00 год. до 20.00 год. у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на вул. Короленківській на ділянці від вул. Жилянської до вул. Ділової буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати дорожнім роботам.

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.