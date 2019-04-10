Соковиті фрукти, свіже м'ясо та молочка: у Києві пройдуть ярмарки (адреси)
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Киян запрошують на продуктові ярмарки
У середу, 10 квітня, із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.
До слова, завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.