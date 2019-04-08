Спецоперація у Києві: затримано чотирьох озброєних кавказців (відео)



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Спецоперація пройшла на Харківському шосе Фото: Інформатор

Затримані підозрюються у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України

У понеділок, 8 квітня, на Харківському шосе в Києві спецназ поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо невідомих чоловіків. Затримані були озброєні.

Операція пройшла близько 15:30. Про це повідомляє Інформатор.

Затримані пересувалися по місту на білому позашляховику Mercedes. За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України.

Затриманими виявилися чотири чоловіки кавказької зовнішності.

На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група, спецназ КОРД і патрульні поліцейські. Причетність затриманих до вказаного злочину встановить слідство.