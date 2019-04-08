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    Спецоперація у Києві: затримано чотирьох озброєних кавказців (відео)

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    Спецоперація пройшла на Харківському шосе - Спецоперація у Києві: затримано чотирьох озброєних кавказців (відео)
    Спецоперація пройшла на Харківському шосе
    Фото: Інформатор

    Затримані підозрюються у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України

    У понеділок, 8 квітня, на Харківському шосе в Києві спецназ поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо невідомих чоловіків. Затримані були озброєні.

    Операція пройшла близько 15:30. Про це повідомляє Інформатор.

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    Затримані пересувалися по місту на білому позашляховику Mercedes. За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України.

    Затриманими виявилися чотири чоловіки кавказької зовнішності.

    На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група, спецназ КОРД і патрульні поліцейські. Причетність затриманих до вказаного злочину встановить слідство.

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