Спецоперація у Києві: затримано чотирьох озброєних кавказців (відео)
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Затримані підозрюються у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України
У понеділок, 8 квітня, на Харківському шосе в Києві спецназ поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо невідомих чоловіків. Затримані були озброєні.
Операція пройшла близько 15:30. Про це повідомляє Інформатор.
Затримані пересувалися по місту на білому позашляховику Mercedes. За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на території України.
Затриманими виявилися чотири чоловіки кавказької зовнішності.
На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група, спецназ КОРД і патрульні поліцейські. Причетність затриманих до вказаного злочину встановить слідство.