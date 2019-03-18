Спецпризначенці затримали у Києві чоловіка з гранатою (фото)



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У підлокітнику біля водійського місця правоохоронці виявили корпус гранати РГД-5 і запал Фото: Нацполіція

Під час огляду в салоні автомобіля правоохоронці вилучили небезпечний предмет

Під час несення служби працівники полку поліції особливого призначення №1 помітили на вулиці Миропільській у Києві автомобіль «Гранд Черокі» на іноземній реєстрації, який зупинили для перевірки. У ході огляду салону правоохоронці знайшли у підлокітнику біля водійського місця корпус гранати РГД-5 і запал. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що за кермом позашляховика перебував 33-річний уродженець іншої держави. Зі слів затриманого, вибухонебезпечний предмет він того ж дня знайшов на вулиці.

«На місце затримання виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та вилучила у зловмисника небезпечний предмет, який направили на експертизу. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», – повідомив Кузьмін.