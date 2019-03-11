На Київщині чоловік ховав гранату у собачій будці



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Поліцейські виявили гранату РГД-5 без запалу Фото: Нацполіція

Чоловік привіз гранату зі сходу країни і незаконно зберігав у себе вдома

В одному з будинків міста Боярка чоловік з гранатою у руках зайшов до матері у кімнату зі словами: «Зараз усі злетимо». Вкрай сполохана пенсіонерка вибігла на вулицю і викликала поліцію.

За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Поліцейські виявили гранату РГД-5 без запалу на подвір’ї, у собачій будці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Як з’ясувалось, чоловік привіз боєприпас зі сходу країни і незаконно зберігав його у себе вдома.

Наразі 48-річний житель Боярки затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Вилучений речовий доказ направлено на проведення відповідної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення.

Раніше у Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, у рюкзаку якого виявили дві гранати «РГД-5» і «Ф-1».