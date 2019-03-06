На вулиці Києва затримали чоловіка із гранатами і наркотиками



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Поліція виявила у рюкзаку чоловіка дві гранати Фото: Нацполіція

Заборонені предмети чоловік ніс у рюкзаку

Працівники карного розшуку Святошинського управління поліції під час відпрацювання території на вулиці Депутатській помітили підозрілого чоловіка. У рюкзаку, який він ніс, оперативники виявили заборонені предмети, тож викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У правопорушника виявили дві гранати «РГД-5» і «Ф-1», а також ніж та металеву палицю. Окрім того, правоохоронці знайшли у нього пакетики з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Вилучені предмети та речовини направили для проведення відповідних експертиз.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний уродженець Житомирщини, який знаходиться у розшуку за вчинення аналогічних злочинів.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.