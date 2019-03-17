На Дніпропетровщині «євробляхер» кинув гранатою у поліцейських, які його зупинили



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Вибухом гранати було поранено одного поліцейського

У неділю, 17 березня, на Дніпропетровщині зупинений водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув бойовою гранатою у співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, інцидент стався у місті Вільногірськ близько 12-ої години.

«Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого мешканця на автівці з «євробляхами». На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено, напарник миттєво реагує, і зловмисник не встигає висмикнути чеку на другій гранаті. Зупиняє кидача гранат, застосувавши табельну зброю. Зловмисника поранено та затримано», - написав посадовецьу Facebook.

«Поліцейські вчинили звичайний вчинок, який врятував мешканців міста. Вони герої, які виконують свою повсякденну роботу», - додав Князєв.

Нагадаємо, в Одеській області 16 березня в результаті вибуху гранати загинув чоловік, його брат травмований.