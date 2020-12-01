Спільна компанія нардепа Бондаренка та Кропачева відмовляється звільнити держбудівлю в центрі Києва

Раніше ЗМІ писали, що голова парламентського екологічного комітету Бондаренко був пов'язаний з «вугільників Януковича-Кононенко» Кропачевим саме через компанію «ВБ «Нерухомість»

У 2013 році Бондаренко був керівником та входив до засновницького складу підприємства ТОВ «ВБ «Нерухомість»

У листопаді 2020 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «ВБ Нерухомість» про розірвання укладеного між сторонами договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, та про примусове виселення компанії. Про це свідчить Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, 26 грудня 2013 року було підписано договір оренди п`ятиповерхової будівлі по вулиці Богдана Хмельницького 26 загальною площею 5 129,1 кв.м. між ТОВ «ВБ Нерухомість» та ФДМУ. У 2013 році Олег Бондаренко був безпосереднім керівником та входив до засновницького складу підприємства ТОВ «ВБ «Нерухомість».

Господарський суд Києва прийняв позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/17338/20, чергове засідання призначено на 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що голова парламентського екологічного комітету Олег Бондаренко був пов'язаний з «вугільників Януковича-Кононенко» Віталієм Кропачевим саме через компанію «ВБ «Нерухомість», посадові особи якої є фігурантами кримінального провадження №42017000000000518, розпочатого 23.02.2017 детективами НАБУ за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України по факту заволодіння у період з липня 2016 р. грошовими коштами державних підприємств ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» в сумі 51,17 млн. грн, тобто в особливо великих розмірах.

У тендерах на мільйони гривень три роки поспіль перемагали фірми Кропачева, а частина отриманих від держпідприємств коштів перераховувалася на рахунок компанії «ВБ Нерухомість».