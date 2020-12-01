  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Суд позбавив Приватбанк права власності на будівлю головного офісу

    • Розсилка
    <p>Головний офіс Приватбанку у Дніпрі</p> - Суд позбавив Приватбанк права власності на будівлю головного офісу

    Головний офіс Приватбанку у Дніпрі

    На думку представників фінустанови, судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу Приватбанку

    Господарський суд Дніпропетровської області позбавив державний Приватбанк права власності на одну з будівель головного офісу в Дніпрі.

    Як повідомляє пресслужба фінустанову, Приватбанк подасть апеляцію на рішення суду за позовом ТОВ «Океанмаш».

    Зазначається, що 26 листопада вищезазначений суд у повному обсязі задовольнив позовні вимоги компанії, яка «незаконно претендувала на офісне приміщення, що перебуває у власності банку».

    «Будівля «Океанмашу» як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність банку ще до націоналізації – в серпні 2016 року. І така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу Приватбанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації», – зазначають у банку.

    Водночас Приватбанк наголошує, що судові суперечки навколо права власності на один з офісів банку, в якому до введення карантину працювало 1,5 тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність банку і безперебійну роботу його сервісів.

    З березня 2020 року співробітники працюють дистанційно, а в разі подальшого негативного розвитку судового розгляду щодо цього об'єкту співробітники будуть розміщені в інших офісах банку.

    Як відомо, компанія «Океанмаш» була одним із позичальників та поручителем Приватбанку по кредитах рефінансування НБУ.

    До слова, за підсумками січня-вересня 2020 року найприбутковішим банком став державний Приватбанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.

    Теги: суд нерухомість Дніпро Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies