Чоловікові Світлани Тихановської продовжили термін утримання за ґратами

Білоруському опозиціонерові і блогеру Сергію Тихановському подовжено термін утримання під вартою ще на три місяці, – повідомив адвокат

Білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському висунули нове звинувачення – у розпалюванні соціальної ворожнечі. Про це розповіла його адвокат Віктор Мацкевич, повідомляє TUT.by.

«Термін продовжено ще на три місяці – до кінця лютого 2021 року», – сказав Мацкевич. Попередній термін утримання під вартою Тихановського сплив 29 листопада.

Активіста й блогера Сергія Тихановського затримали 29 травня під час пікету в місті Гродно. Слідчий комітет Білорусі заявив тоді, що «було організовано проведення незаконного громадського заходу» та «вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції».

Тихановському висунули обвинувачення у грубому порушенні громадського порядку. За санкцією прокуратури до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Білоруські правозахисники визнали Тихановського, а також його однодумців, що проходять в одній кримінальній справі, політичними ув'язненими.

Тихановський планував зареєструватися кандидатом у президенти, проте не зміг це зробити, оскільки у відведені для цього терміни саме перебував у слідчому ізоляторі. Натомість документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, вказавши чоловіка керівником своєї ініціативної групи.

Тим часом міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про 313 осіб, затриманих 29 листопада на акціях протесту, на яких чекатиме суд. У МВС Білорусії вказали зокрема на те, що затриманим інкримінують активний спротив правоохоронцям та блокування дорожнього руху.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймав президентську посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість під час придушення народних виступів. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена залишити Білорусь.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. Лукашенкові дали 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Через невиконання владою ультиматуму 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники державних підприємств і приватних компаній. На вулиці міст також вийшли студенти та викладачі. Протести проти режиму у країні продовжуються.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.

У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

До слова, Білорусь погрожує санкціями офіційним особам України.