Спорудження меморіалу Героям Небесної сотні у Києві: експерти розповіли про проблеми



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В центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні

Деякі представники родин загиблих на Майдані виступили із відкритим листом не проводити зміни на вулиці Інститутській

22 березня у прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Спорудження меморіалу Героям Небесної сотні».

Запрошені гості: Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції гідності; Віталій Нахманович, історик, член експертної групи з концепції Музею Майдану.

Учасники прес-конференції розкажуть про плани створення меморіалу Героям Небесної сотні, чому деякі представники родин загиблих на Майдані виступили із відкритим листом не проводити зміни на вулиці Інститутській, що думають з цього приводу інші представники родин загиблих, яка позиція музею Революції гідності.

Нагадаємо, на початку 2019 року в центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні, який розташується на однойменній алеї. Крім самого меморіалу на алеї з'явиться сквер, де висадять сотню лип.