  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спорудження меморіалу Героям Небесної сотні у Києві: експерти розповіли про проблеми

    • Розсилка
    <p>В центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні</p> - Спорудження меморіалу Героям Небесної сотні у Києві: експерти розповіли про проблеми

    В центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні

    Деякі представники родин загиблих на Майдані виступили із відкритим листом не проводити зміни на вулиці Інститутській

    22 березня у прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Спорудження меморіалу Героям Небесної сотні».

    Запрошені гості: Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції гідності; Віталій Нахманович, історик, член експертної групи з концепції Музею Майдану.

    Учасники прес-конференції розкажуть про плани створення меморіалу Героям Небесної сотні, чому деякі представники родин загиблих на Майдані виступили із відкритим листом не проводити зміни на вулиці Інститутській, що думають з цього приводу інші представники родин загиблих, яка позиція музею Революції гідності.

    Нагадаємо, на початку 2019 року в центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні, який розташується на однойменній алеї. Крім самого меморіалу на алеї з'явиться сквер, де висадять сотню лип.

    Читайте також
    Віктор Янукович Київ історія Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) музей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ