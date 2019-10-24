Справа на понад 20 млн: в Україні продавали косметику та парфумерію без сплати податків



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Проведено ряд обшуків у складських приміщеннях на території Києва, Київської області та інших міст Фото: Прокуратура Києва

Інтернет-магазини косметики та парфумерії підозрюють в ухиленні від сплати податків

Прокуратурою Києва у взаємодії зі слідчими фіскальної служби викрито службових осіб приватних товариств, які під час реалізації іноземних парфумерно-косметичних виробів та інших товарів ухилялися від сплати податків.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, слідством встановлено, що джерелами отримання закордонних товарів були міжнародні поштові відправлення, оформлені на групу фізичних осіб для уникнення митного оформлення цих товарів та сплати митних платежів.

У подальшому товари акумулювались на складських приміщеннях декількох підприємств та централізовано реалізувались через підконтрольних фізичних осіб, а також інтернет-магазини без відображення у офіційній податковій звітності підприємств всупереч встановленого законодавством України порядку.

У ході розслідування проведено ряд обшуків у складських та офісних приміщеннях вказаних підприємств, розташованих на території Києва, Київської області та інших міст.

Під час обшуків вилучено велику кількість парфумерії, косметичних виробів та інших товарів на загальну суму понад 20 млн грн, печатки підприємств, документи чорнової бухгалтерії, первинні фінансово-господарські документи та готівкові кошти у сумі 1,6 млн грн.

На даний час слідство триває, встановлюється розмір завданих державі збитків.