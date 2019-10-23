  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота та необліковані готівкові грошові кошти на суму 3 млн грн - У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)
    Під час обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота та необліковані готівкові грошові кошти на суму 3 млн грн
    Фото: Прокуратура Києва

    Ділки організували схему ухилення від сплати податків

    Органами прокуратури Києва спільно зі слідчими Головного управління ДФС у Києві викрито та ліквідовано схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Так, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлено групу осіб, які на території міста Києва, використовуючи підконтрольні ФОПи, організували протиправну діяльність щодо скуповування брухту дорогоцінного металу у населення та ломбардів з подальшим переплавленням, нелегальним виготовленням та продажем з приховуванням фактичних обсягів реалізації, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

    В результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), необліковані готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)
    У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)
    У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)
    У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)

    Слідчі дії наразі тривають.

    Читайте також
    ДФС прокуратура Київ кримінал податки розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ