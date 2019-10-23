У Києві викрили «ювелірів» із 62 кг золота (фото)
Ділки організували схему ухилення від сплати податків
Органами прокуратури Києва спільно зі слідчими Головного управління ДФС у Києві викрито та ліквідовано схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
«Так, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлено групу осіб, які на території міста Києва, використовуючи підконтрольні ФОПи, організували протиправну діяльність щодо скуповування брухту дорогоцінного металу у населення та ломбардів з подальшим переплавленням, нелегальним виготовленням та продажем з приховуванням фактичних обсягів реалізації, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.
В результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), необліковані готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Слідчі дії наразі тривають.