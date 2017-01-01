  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, де кияни можуть придбати продукти до новорічного столу (адреси)

    30 і 31 грудня в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки
    У Києві будуть проведені традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Зокрема, ярмарки пройдуть: 30 грудня (субота) 2017 року у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10,
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка
    Столичний ярмарок
    Столичний ярмарок

    30 і 31 грудня в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки

    У Києві будуть проведені традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Зокрема, ярмарки пройдуть:

    30 грудня (субота) 2017 року у:

    31 грудня (неділя) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
    Читайте також
    Київ продукти ярмарок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ