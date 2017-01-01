Стало відомо, де кияни можуть придбати продукти до новорічного столу (адреси)

30 і 31 грудня в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки

У Києві будуть проведені традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Зокрема, ярмарки пройдуть: 30 грудня (субота) 2017 року у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10,