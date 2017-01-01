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    ЗМІ: викрадений у Києві експерт з криптовалют заплатив викуп в $1 млн в біткоїнах

    Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані
    Викрадений в Києві російський фахівець з криптовалют Павло Лернер випущений на свободу після виплати викупу $1 млн в біткоїнах. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. «Він був викрадений озброєною бандою з метою отримати викуп у біткоінах. У нас є оперативна
    • Сьогодні, 06:54
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    Фахівець з криптовалют Павло Лернер
    Фахівець з криптовалют Павло Лернер

    Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані

    Викрадений в Києві російський фахівець з криптовалют Павло Лернер випущений на свободу після виплати викупу $1 млн в біткоїнах.

    Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

    «Він був викрадений озброєною бандою з метою отримати викуп у біткоінах. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоїни на більш ніж $1 млн», - заявив він в коментарі виданню.

    За інформацією Геращенка, Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані.

    «Йому дуже пощастило, що він залишився живий», - додав Геращенко.

    Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Польщі - фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

    27 грудня російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся. В біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика, заявили, що Лернер находиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів.

    За інформацією ЗМІ, Лернер в Україні вів ряд стартапів, пов'язаних з технологіями майнінга криптовалют і блокчейна.

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