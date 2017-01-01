ЗМІ: викрадений у Києві експерт з криптовалют заплатив викуп в $1 млн в біткоїнах

Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані

Викрадений в Києві російський фахівець з криптовалют Павло Лернер випущений на свободу після виплати викупу $1 млн в біткоїнах. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. «Він був викрадений озброєною бандою з метою отримати викуп у біткоінах. У нас є оперативна



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Фахівець з криптовалют Павло Лернер

Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані

Викрадений в Києві російський фахівець з криптовалют Павло Лернер випущений на свободу після виплати викупу $1 млн в біткоїнах.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«Він був викрадений озброєною бандою з метою отримати викуп у біткоінах. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоїни на більш ніж $1 млн», - заявив він в коментарі виданню.

За інформацією Геращенка, Лернер провів у заручниках півтора дня, а потім його відпустили в шоковому стані.

«Йому дуже пощастило, що він залишився живий», - додав Геращенко.

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, в українській столиці пропав 40-річний громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Польщі - фахівець в сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер.

27 грудня російський криптоексперт та айтішник Павло Лернер знайшовся. В біткоїн-біржі EXMO, де він працює в якості провідного аналітика, заявили, що Лернер находиться в безпеці, з його здоров'ям все гаразд, але він перебуває в стані глибокого стресу, тому найближчим часом він не буде давати офіційних коментарів.

За інформацією ЗМІ, Лернер в Україні вів ряд стартапів, пов'язаних з технологіями майнінга криптовалют і блокчейна.