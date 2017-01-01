Стало відомо, де в столиці можна розважитися (адреси)

У всіх районах Києва тривають новорічно-різдвяні заходи

Із нагоди святкування Нового року та Різдва у всіх районах столиці тривають тематичні святкування. Зокрема: У Голосіївському районі протягом грудня та січня в парку культури та відпочинку ім. М. Рильського реалізують проект «Новий рік у Голосієво». Передбачено тематичне ілюмінаційне оформлення парку та фонтану,



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Святковий Київ

У всіх районах Києва тривають новорічно-різдвяні заходи

Із нагоди святкування Нового року та Різдва у всіх районах столиці тривають тематичні святкування.

Зокрема:

У Голосіївському районі протягом грудня та січня в парку культури та відпочинку ім. М. Рильського реалізують проект «Новий рік у Голосієво». Передбачено тематичне ілюмінаційне оформлення парку та фонтану, святковий ярмарок, розваги та зимові активності.

28 грудня о 18:00 відбудеться благодійна концертна програма для дітей «Новорічна феєрія» та 4 січня о 18:00 – вистава для дітей «Снігова королева» театру Володимира Завальнюка «Перетворення» у будинку культури «Конча-Заспа» (вул. Матикіна, 10).

У Дарницькому районі 30 грудня о 17:00 у культурно-мистецькому центрі (вул. Ревуцького, 6) відбудеться захід «Новорічні святкові ласощі»: готуватимуть страви за старовинними рецептами.

Із 4 до 9 січня – інтерактивна дитяча казка «Зимові розваги» у дитячо-юнацькому центрі (вул. К. Заслонова, 14).

12 січня з 16:00 до 17:00 – конкурс колядок і щедрівок «Новорічно-різдвяний калейдоскоп» у Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді (Харківське шосе, 121/3).

15 січня о 17:00 на базі Дитячої школи мистецтв № 9 (вул. Є. Харченка, 47) відбудеться фольклорне свято «Ой, прийшла коляда!» за участю учнів школи.

Також протягом січня в усіх бібліотеках району будуть організовані різноманітні новорічно-різдвяні заходи.

У Деснянському районі до 12 січня діє виставка авторських ляльок «Перетин світів» (вул. Т. Драйзера, 6) із 12:00 до 18:00, понеділок – вихідний, і виставка учнівських робіт художнього відділення школи мистецтв ім. М. Леонтовича (вул. М. Закревського, 43-А).

Із 7 до 19 січня в усіх храмах району відбудуться святкові богослужіння з нагоди свят Різдва Христова та Водохреща.

19 січня – свято Водохреща на березі р. Десенка.

У Дніпровському районі до 19 січня триватиме арт-виставка декоративно-прикладного мистецтва «Різдвяні обереги» у Центрі дитячої та юнацької творчості (вул. Сєрова, 19).

Також новорічно-різдвяні заходи будуть організовані у бібліотеках району.

В Оболонському районі до 29 грудня буде відкрита Резиденція Святого Миколая (вул. Тимошенка, 16).

До 30 грудня КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» проводить новорічно-різдвяні програми з переглядом дитячого кінофільму для дітей пільгових категорій (вул. Вишгородська, 4).

Протягом січня будуть відбуватися святкові програми для дітей пільгових категорій у ТРЦ «Drеаm Town»

У Печерському районі до 30 грудня триватимуть новорічні розважальні програми, з 4 до 13 січня – різдвяні програми у клубах за місцем проживання.

15 січня – фестиваль народної творчості «Коляд, коляд, колядниця» у клубі за місцем проживання «Молоді серця» (вул. Івана Кудрі, 38-Б).

У Подільському районі до 9 січня на Контрактовій площі триватиме «Казкова зима на Подолі» – святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів, а до 18 лютого – новорічно-різдвяний ярмарок і льодова ковзанка.

5 січня – відкриття виставки різдвяних віночків «Чарівництво власноруч» (вул. Кирилівська, 115/3).

9 січня об 11:00 – розважальна програма «Святкова фантазія. Різдвяні візерунки» (вул. Кирилівська, 115/3) та фольклорні посиденьки «Колядують зорі на Різдво Христове» (вул. Світлицького, 24-А).

У Святошинському районі до 31 грудня триватимуть новорічно-різдвяні виставки «Сяйво новорічних та різдвяних свят» у підліткових клубах ЦСПК «Щасливе дитинство» та «Спорт для всіх»

У Солом’янському районі у першій декаді січня в усіх бібліотеках триватимуть новорічно-різдвяні заходи.

У Шевченківському районі до 10 січня триватиме трансляція 3D-шоу «Лускунчик у Крижаному королівстві» на головному фасаді Національної опери України (вул. Володимирська, 50).

Протягом січня також запрошують киян і гостей міста відвідати парк ім. Тараса Шевченка, прикрашений сучасною світловою ілюмінацією та інсталяціями.