У центрі Києва відкрили чарівний фестиваль квітів

Свята наближаються

На Співочому полі відкрили святковий новорічний фестиваль «Льодовиковий період». Про це інформують у КО «Київзеленбуд», повідомляє «Главком». «На території Співочого поля щорічно відбувається чотири квіткових виставки. Тепер хочемо порадувати усіх свіжими квітами посеред зими. Запрошуємо всіх киян і гостей



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Свята наближаються

На Співочому полі відкрили святковий новорічний фестиваль «Льодовиковий період». Про це інформують у КО «Київзеленбуд», повідомляє «Главком».

«На території Співочого поля щорічно відбувається чотири квіткових виставки. Тепер хочемо порадувати усіх свіжими квітами посеред зими. Запрошуємо всіх киян і гостей міста на Співоче поле, щоб у них був справді святковий настрій. Сподіваємося, що такий зимовий фестиваль стане традиційним і щороку збиратиме все більше відвідувачів», – сказав генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.

Родзинкою «Льодовикового періоду» стала виставка «Квіти у кризі», де представлено 20 унікальних експонатів – квіткових композицій в глибах льоду. Композиції складаються не лише з квітів, а й з фруктів. Рослини підбирали яскравих кольорів, здебільшого використовували квіти, що мають щільну текстуру пелюстків.

Для створення виставки застосували спеціальну технологію. Квіткові композиції заморозили в очищеній воді у спеціальних морозильних камерах, щоб рослини залишились неушкоджені та виглядали як живі. Заморожування тривало 3-4 дні за температури -18°C. Рослини після такої процедури зберігають свій колір. При температурі 0°C лід почне танути.

Крім виставки квітів, на святковому фестивалі киян та гостей міста чекають снігові гірки, катання на собачих упряжках, контактний зоопарк із цуценятами, виставка снігових фігур улюблених героїв мультфільму «Льодовиковий період». А також для всіх охочих відкрито будинок Санта Клауса, зону дитячих атракціонів, фудкорти, 5 теплих майданчиків, зимові ярмарки та багато інших розваг.

Новорічний настрій та святкову атмосферу створюють живописні схили парку, прикрашені яскравими гірляндами, музичний супровід та безліч розважальних локацій для дорослих та дітей.

Фестиваль «Льодовиковий період» на Співочому полі триватиме до 30 січня з 9:00 до 21:00. Для дітей і пенсіонерів вхід безкоштовний.