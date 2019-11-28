Стало відомо, хто з киян отримає доплату за народження дитини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обіцяні додаткові 10 тисяч грн «світять» не для всіх київських немовлят

Розраховувати на матеріальну допомогу з міського бюджету зможуть не всі сім`ї, у яких народжуються діти. Як у столиці покращать демографічну ситуацію?

У Київській міській раді мають ухвалити проєкт «Про надання матеріальної допомоги при народженні дитини».

Це питання розглядалося на засіданні Комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

Раніше депутати вважали, що матеріальну допомогу потрібну надавати всім батькам (опікунам), які зареєстровані в Києві.

Готуючи проєкт до другого читання, члени комісії вирішили прислухатися до позиції профільного Департаменту КМДА.

Після депутатських дебатів стало зрозуміло, що обіцяні додаткові 10 тисяч грн «світитимуть» не для всіх немовлят, народжених у Києві.

Згідно з новим рішенням комісії, грошову допомогу варто надавати лише багатодітним і малозабезпеченим сім`ям, а також особам з інвалідністю.

Нагадаємо, 14 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли у першому читання рішення, яке передбачає надання матеріальної допомоги при народженні дитини мешканцям Києва.

Також у першому читанні депутати підтримали проєкт рішення про забезпечення функціонування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Київська муніципальна няня».

За даними Держстату, падіння рівня народжуваності викликано несприятливою демографічною ситуацією, яка склалась ще в 1990-ті роки.

Відтоді смертність стала значно більшою, аніж народжуваність. Лише торік кількість українців зменшилася на 250 тисяч.

Джерело: Вечірній Київ