Столична влада вирішила грошима стимулювати народжуваність у Києві



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Щороку у багатомільйонному Києві народжується не більше 35,5 тис. дітей

Київ планує надавати матеріальну підтримку батькам при народженні дитини

У четвер, 14 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли у першому читання рішення, яке передбачає надання матеріальної допомоги при народженні дитини мешканцям Києва.

Відтак, місто планує виділяти фінансову допомогу на кожну новонароджену дитину сім’ям киян з міського бюджету. На матеріальну підтримку зможуть розраховувати батьки, опікуни та кияни, які усиновили немовля. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначається у документі, соціально-демографічна ситуація у столиці не покращується. У 2015 році народилося 35,5 тис. дітей, у 2016-му – 36,7 тисяч. У 2017 році цифра знову опустилася до 35 тисяч.

«За даними ООН, у рейтингу народжуваності Україна займає 172 місце у світі серед 193 країн. Чому так? Усе просто – народжувати українці не поспішають. І причиною тому – недостатнє матеріальне забезпечення. Тільки за останній рік чисельність населення нашої країни знизилась на 250 тисяч. І прогнози невтішні – показники будуть погіршуватися», - зазначив один із ініціаторів рішення, депутат Київради Михайло Буділов.

Депутати Київради прийняли рішення за основу. Тепер Київська міська держадміністрація має доопрацювати документ до другого читання таким чином, аби він запрацював на практиці.

Також у першому читанні депутати підтримали проєкт рішення про забезпечення функціонування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Київська муніципальна няня».

За даними Держстату, падіння рівня народжуваності викликано несприятливою демографічною ситуацією, яка склалась ще в 1990-ті роки.

Відтоді смертність стала значно більшою, аніж народжуваність. Лише торік кількість українців зменшилася на 250 тисяч.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року у Києві народилося 2814 немовлят: 1462 хлопчики та 1352 дівчинки. За цей період у пологодопоміжних закладах столиці народилося 59 двієнь та одна трійня. Це вже четверта трійня у 2019 році.