Стало відомо, коли почнуть прокладати трамвайну лінію до центру Києва

Трамвайну лінію планують побудувати за кредитні кошти Світового банку

Продовження будівництва Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва може розпочатися у середині 2022 року. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Будівництво, за оптимістичним сценарієм, може розпочатися у середині 2022 року. Такий об'єкт можна побудувати за півтора року», – сказав він.

Наразі Київ активно готує техніко-економічне обґрунтування і проєктну документацію для продовження лінії швидкісного трамвая до Палацу спорту.

«Уже підготовлено новий пакет документів для Світового банку з метою отримання кредиту. У квітні отримали згоду СБ на фінансування проєкту», – пояснив заступник міністра фінансів.

Раніше Київська міська держадміністрація повідомила про торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня.

Запуск нової трамвайної лінії оптимізує транспортні маршрути Києва. Зокрема, буде розвантажена Святошинсько-Броварська гілка метрополітену, особливо станції метро «Вокзальна», «Політехнічний інститут», пересадочні вузли підземки «Золоті Ворота – Театральна» та «Хрещатик – Майдан Незалежності».

У складі цього проєкту трамвайні колії буде побудовано з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють існуючу та побудують нову контактні мережі, влаштують новий дорожній одяг, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо. Також будуть облаштовані нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло, а у трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.