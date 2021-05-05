Києвом курсуватимуть 20 електробусів

У лютому цього року Мінський автозавод презентував у Києві свій новий електробус МАЗ-303Е

Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом

Столична влада планує поповнити міський громадський транспорт 20 новими електробусами. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, секретарка Постійної комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба, відповідаючи на запитання від мешканців, пише 100realty.ua.

«Міська влада працює над покращенням якості громадських перевезень у рамках підтримки переходу на екологічно чистий транспорт у столиці. Міська влада має намір закупити 20 сучасних електробусів, і усі кияни оцінять їх ефективність. Це є, дійсно, революційне рішення для міста», – зазначила Кулеба.

Ще одним видом екологічного транспорту є трамвай. Кулеба розповіла, що під час останньої сесії депутати проголосували за збільшення фінансування на розширення трамвайної мережі.

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх не треба повертати з бюджету міста. Тому Київ докладе максимум зусиль, аби мати змогу придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках «зелених інвестицій».

У лютому цього року Мінський автозавод презентував у Києві свій новий електробус МАЗ-303Е. Це не перше тестове випробування електробусів у Києві. Минулого року в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування з огляду на рельєф міста.

Також незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.