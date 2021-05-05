Швидкісну лінію трамвая продовжать до Палацу спорту

Оголошено тендер на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту»

Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». Для цього вже зроблені перші кроки – оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Місто працює над тим, щоб громадський транспорт ставав зручнішим та комфортнішим для киян та гостей столиці. Продовження лінії швидкісного трамвая до станції метро «Палац спорту» – черговий крок у цьому напрямі», – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, запуск нової трамвайної лінії оптимізує транспортні маршрути Києва. Зокрема, буде розвантажена Святошинсько-Броварська гілка метрополітену, особливо станції метро «Вокзальна», «Політехнічний інститут», пересадочні вузли підземки «Золоті Ворота – Театральна» та «Хрещатик – Майдан Незалежності».

«Інший важливий аспект – зручність у користуванні громадським транспортом для мешканців мікрорайонів Борщагівка і Відрадний. У докарантинний період Борщагівський швидкісний трамвай перевозив близько 165 тис. пасажирів на добу. Завдяки продовженню трамвайної лінії люди отримають комфортне, без пересадки, сполучення з центральною частиною столиці. Це буде гарна альтернатива маршрутним таксі, приватному автомобільному транспорту та сприятиме покращенню екологічної ситуації в центрі Києва», – поінформував Густєлєв.

Він додав, що у складі цього проєкту трамвайні колії буде побудовано з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють існуючу та побудують нову контактні мережі, влаштують новий дорожній одяг, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо. Також будуть облаштовані нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло, а у трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.

«Розробка проєктних пропозицій проводитиметься за рахунок місцевого бюджету. А безпосередньо будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» фінансуватиметься за кошти Світового банку. Співпраця з міжнародними партнерами дає змогу Києву реалізовувати важливі для міста проєкти», – наголосив Густєлєв.

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом.

Також незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.