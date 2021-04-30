«Київ цифровий» міняє дизайн транспортних карт

«Київ цифровий» – це застосунок, що працює за принципом «місто в телефоні»

Карти Kyiv Smart Card продовжать працювати та не виходитимуть з обігу

«Київ цифровий» оновлює зовнішній вигляд транспортних карт. Карти отримають новий дизайн, але збережуть функціонал. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Випущені раніше карти Kyiv Smart Card продовжать працювати та не виходитимуть з обігу.

Придбати карту «Київ цифровий» та поповнити її можна буде у касах на всіх станціях київського метрополітену, у мережі Т-кіоск та в терміналах самообслуговування.

Нагадуємо, що поповнити поїздками транспортну картку можна також у застосунку «Київ цифровий».

«Київ цифровий» – це застосунок, що працює за принципом «місто в телефоні». Він став доступним для киян у 2021 році та об’єднує низку міських сервісів, кількість яких постійно збільшується. У планах КМДА – зробити застосунок основним інструментом комунікації міста із громадянами.

Застосунок доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android.

Раніше повідомлялося, що нова версія застосунку «Київ цифровий» вже зовсім скоро стане доступною для всіх

До слова, «Київ цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг.