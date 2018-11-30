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    Стало відомо, коли відкриють скульптуру гігантського жирафа у зоопарку

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    <span>Кольорові рішення скульптури виконані за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне</span> - Стало відомо, коли відкриють скульптуру гігантського жирафа у зоопарку
    Кольорові рішення скульптури виконані за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне

    Скульптури зубра і левів при вході в зоопарк відреставрують

    Скульптуру 15-метрового жирафа, якого почали монтувати перед входом до Київського зоопарку, урочисто відкриють на початку 2019 року.

    Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» Сергій Данилович.

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    «Скульптуру жирафа планується відкрити напередодні офіційного відкриття першого пускового комплексу першого етапу реконструкції Київського зоопарку - на початку сезону 2019 року», - розповів він.

    Данилович також зазначив, що скульптури зубра і левів при вході в зоопарк зараз знаходяться в аварійному стані, а тому під час реконструкції звіринця їх планується реставрувати.

    Як повідомлялося, 27 листопада на території Київського зоопарку почали монтаж гігантського п'ятнадцятиметрового жирафа.

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