Однокрилий лебідь з Вінниччини житиме в Межигір’ї



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Дикого лебедя з перебитим крилом уже чотири дні рятують волонтери

Пораненого птаха знайшли на Вінниччині. Лікувати крило погодилися столичні ветлікарі, а опікуватися лебедем взялася родина, що пораненими птахами переймається давно. Гроші на лікування птаха збирали просто у «Фейсбуці».

Як повідомляється, молодого знесиленого лебедя в калюжі крові побачив селянин з Вінниччини і приніс додому.

У селі, де живе ця родина, лише ветеринар, яка знається на рогатій худобі. Тож в соціальній мережі рятувальники лебедя розшукали Марію Микитюк.

Вона – орнітолог-любитель, яка має невеликий притулок для птахів на Київщині. Тож Марія у «Фейсбуці» попросила усіх небайдужих зібрати гроші, щоб привести птаха в столицю на лікування. Птаха в дорозі не нервувала і попутник з неї вийшов хороший. Втім, у лебедя через біль і довгий переїзд – стрес.

Врешті Марія Микитюк нагодувала та відігріла птаха, розбинтувала та продезінфікувала рану. На ранок лебідь оговтався, поїв та поплавав у ванні.

Потім Марія з чоловіком повезли птаха у ветклініку. «Ми хочемо поборотись за крило, бо дикий птах без крила – це дуже важко», – каже Марія Микитюк.

В лікарні лебедя зважили (для свого віку лебідь виявився доволі худий), роблять уколи та рентген. Хоча спочатку перелом лікарям здається простим, але під час операції виявляється, що врятувати крило птахові вони не можуть.

«Розгорнули, подивились, дуже погано було накладено пов’язку, не професійно на жаль, – каже Людмила Харченко, ветеринарка. – Рана була забруднена, передавлена, порушено кровопостачання і вже почався процес гноїння та гангрена.

Тож вже однокрилого птаха, якому лікар прописав курс лікування, Марія та Євген везуть додому. У звичайній двокімнатній квартирі птах житиме кілька тижнів, а потім переїде в нову домівку.

Врятований лебідь після одужання переїде жити в Межигір’я. Тут за останні три роки облаштували своєрідний притулок, куди люди з усієї України везуть птахів-інвалідів.

Кілька десятків лебедів, більшість з яких не має або лапи, або крила, або ж просто знесилені. Опікується ними пан Сергій. Каже, що після втечі Януковича приїхав сюди подивитися на тутешній зоопарк і залишився, заради тварин і птахів. У свій нинішній реабілітаційний центр він готовий прийняти й вінницького однокрилого лебедя.

«На ПМП, тут в нас лебедів зо 20 постійно живуть», – говорить Сергій.

Джерело: VЕЖА