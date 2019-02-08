Стало відомо, скільки квартир у Києві перейшли на індивідуальне опалення



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Частина відключень від загальних тепломереж носить нелегальний характер

У Києві налічується 1065 квартир, які законним чином відключилися від загальних тепломереж і перейшли на індивідуальне опалення. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відповідь КП «Київтеплоенерго» і Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на своє звернення.

Згідно з даними Департаменту, 145 випадків відключення носять нелегальний характер.

«Не можу сказати про весь Київ, але немолодий житлофонд Святошинського району, Борщагівки, регулярно нагадує про свій вік проривами, аваріями, збоями в забезпеченні жителів комунальними послугами. Додати до залежності від моторності операторів ЖКГ тарифи, і в принципі, зрозуміло бажання автономності киян в господарських питаннях», - зазначив Пабат.

Він також додав: «Оскільки питання не часто, але піднімається під час депутатських прийомів, уточню, що Законом України не передбачено відключення від тепломережі окремої квартири. Існуючий порядок, регламентований Постановою Кабміну від 2005 року, передбачає можливість відключення всього будинку, але не квартир у приватному порядку».