Статутний капітал «Київтеплоенерго» збільшено на 800 млн грн: куди підуть гроші



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Збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтримали 62 депутати Київради

Для фактичного виділення коштів будуть внесені зміни до бюджету міста Києва

У четвер, 20 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Відтак, статутний капітал КП «Київтеплоенерго» збільшено на 800 млн грн.

Збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтримали 62 депутати Київради.

Для фактичного виділення коштів будуть внесені зміни до бюджету міста Києва. Зазначена сума піде на придбання протиаварійної техніки та ремонтних матеріалів, повідомляє прес-служба Київради.

«У першу чергу, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю та обслуговування спецтехніки, придбання обладнання та запасів ремонтних матеріалів, що будуть гостро необхідні для усунення аварій на старті та під час опалювального сезону, а також на придбання енергоносіїв», - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами представника КМДА, лише в міжопалювальний період у Києві ліквідували понад п’ять тисяч пошкоджень. Зважаючи на тривалу відсутність теплоносія в мережах, під час старту опалювального сезону комунальні служби враховують ризик підвищеної аварійності.

«Саме тому ми повинні мати необхідні ресурси для оперативного усунення пошкоджень мереж та обладнання. Кошти статутного капіталу спрямовуються виключно на найбільш необхідні потреби підприємства, яке лише стає на ноги і повинне зміцнити технічний ресурс для більш якісного обслуговування киян», - підкреслив посадовець.

У серпні для ліквідації аварійних ситуацій КП «Київтеплоенерго» вже придбало нову спеціалізовану техніку: 12 екскаваторів JCB із навісним обладнанням, 2 крани-маніпулятори, 2 аварійних автомобілі та 11 спецаварійок на базі Ford. Ці авто необхідні для оперативної ліквідації пошкоджень. До кінця року підприємство планує закупити ще 8 спецаварійних автомобілів із гідравлічною технікою, 2 аварійні повнопривідні машини, обладнані на випадок стихійних лих, та асфальторіз.

Нагадаємо, КП «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення у Києві травня поточного року, після завершення угоди з ПАТ «Київенерго». З 1 серпня підприємство забезпечує роботу ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, а також сміттєспалювального заводу «Енергія».

11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.