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    Столична адвокатка вимагала у підприємця $4 тис. (фото)

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    Адвокатку затримали під час передачі частини неправомірної вигоди - Столична адвокатка вимагала у підприємця $4 тис. (фото)
    Адвокатку затримали під час передачі частини неправомірної вигоди
    фото: Нацполіція

    За хабар жінка обіцяла підприємцю «допомогу» у вирішенні питання із державною реєстрацією промислового зразка

    Слідчі столичного главку поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили незаконну діяльність -адвокатки, яка за хабар обіцяла підприємцю «допомогу» у вирішенні питання із державною реєстрацією промислового зразка. За своє сприяння вона як патентна повірена хотіла отримати $4 тис. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 110 тис. грн. Хабар жінка отримала у приміщенні власного офісу.

    Крім цього, поліцейські з’ясували, що напередодні вона отримала від підприємця 13 тис. грн так званого завдатку.

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    Столична адвокатка вимагала у підприємця $4 тис. (фото)
    Столична адвокатка вимагала у підприємця $4 тис. (фото)
    фото: Нацполіція

    Слідчим управлінням столичного главку поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину та слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля Range Rover. Автомобіль в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал хабар адвокат
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    Столична адвокатка вимагала у підприємця $4 тис. (фото)