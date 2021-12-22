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    Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)

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    Посадовця затримали під час отримання ним другої частини хабара&nbsp; - Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)
    Посадовця затримали під час отримання ним другої частини хабара 
    фото: Нацполіція

    Чиновник вимагав кошти за невжиття заходів із реалізації вилученого автомобіля Range Rover

    Слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури викрили та задокументували протиправну діяльність працівника одного зі столичних відділів державної виконавчої служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав та у подальшому отримав від киянки $2 тис. за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля Range Rover, який в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження.

    28-річного уродженця Луганської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним другої частини хабара у розмірі $1,4 тис.

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    Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)
    Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)
    Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)
    фото: Нацполіція

    Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області судитимуть за вимагання у підслідного $8 тис.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал корупція в Україні хабар чиновник розслідування
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    Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)