Посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. хабара (фото)

Чиновник вимагав кошти за невжиття заходів із реалізації вилученого автомобіля Range Rover

Слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури викрили та задокументували протиправну діяльність працівника одного зі столичних відділів державної виконавчої служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав та у подальшому отримав від киянки $2 тис. за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля Range Rover, який в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження.

28-річного уродженця Луганської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним другої частини хабара у розмірі $1,4 тис.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області судитимуть за вимагання у підслідного $8 тис.