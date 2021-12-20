На Київщині поліцейського судитимуть за шахрайське заволодіння $8 тис.

Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

Поліцейський зі спільниками обіцяли підслідному допомогти уникнути в’язниці

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області та його спільника, які за $8 тис. обіцяли підслідному допомогти уникнути в’язниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Мешканець Києва у змові з оперативником поліції та працівником СБУ запропонував «допомогу» своєму знайомому, який був обвинуваченим у справі щодо викрадення автомобілів. На той час поліцейський працював в Управлінні карного розшуку. Вони, нібито, могли домовитися із суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Для створення довірливих відносин спільники неодноразово зустрічались з обвинуваченим та намагалися створити уявлення того, що мають «зв’язки» у суді. Проте, зловмисники не планували нікому передавати кошти.

Одразу після отримання $8 тис. мешканця столиці затримали.

Таким чином, поліцейський та цивільний обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за попередньою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Матеріали досудового розслідування стосовно працівника СБУ виділені в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативне супроводження – ДБР.

Як повідомлялося, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині.