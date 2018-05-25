Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів

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Конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували

24 травня під час вирішального матчу Ліги чемпіонів між німецькою командою «Вольфсбург» і французьким «Ліоном» столичні правоохоронці забезпечували публічний порядок та безпеку 15 тисяч уболівальників.

Працівники поліції надавали уболівальникам кваліфіковану допомогу та дбали про їхню безпеку, повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Поліція діалогу та англомовні поліцейські-перемовники, які несли службу у посиленому режимі, допомагали іноземним гостям столиці у вирішенні різноманітних питань. Відзначу, що столичні правоохоронці спільно із приданими силами з інших регіонів підтримували правопорядок на прилеглій до стадіону території. У результаті конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували», - зазначив начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 24 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів: «Вольфсбург» програв «Ліону» (1:4).

Пропонуємо вашій увазі фотодобірку найкращих моментів з матчу та церемонії нагородження.