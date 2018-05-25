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    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів

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    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів

    Конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували

    24 травня під час вирішального матчу Ліги чемпіонів між німецькою командою «Вольфсбург» і французьким «Ліоном» столичні правоохоронці забезпечували публічний порядок та безпеку 15 тисяч уболівальників.

    Працівники поліції надавали уболівальникам кваліфіковану допомогу та дбали про їхню безпеку, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Поліція діалогу та англомовні поліцейські-перемовники, які несли службу у посиленому режимі, допомагали іноземним гостям столиці у вирішенні різноманітних питань. Відзначу, що столичні правоохоронці спільно із приданими силами з інших регіонів підтримували правопорядок на прилеглій до стадіону території. У результаті конфліктних ситуацій працівники поліції не зафіксували», - зазначив начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

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    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Столична поліція не помітила порушень під час фіналу жіночої Ліги чемпіонів

    Нагадаємо, 24 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів: «Вольфсбург» програв «Ліону» (1:4).

    Пропонуємо вашій увазі фотодобірку найкращих моментів з матчу та церемонії нагородження.

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