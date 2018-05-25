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    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)

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    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)

    Це п'ята перемога «Ліона» в Ліги чемпіонів і третя поспіль

    У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів.

    «Вольфсбург» програв «Ліону» (1:4).

    Всі голи в матчі були забиті в овертаймі.

    Пропонуємо вашій увазі фотодобірку найкращих моментів з матчу та церемонії нагородження.

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    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)
    Фантастичний фінал жіночої Ліги чемпіонів в Києві: п'ять голів було забито в овертаймі (фотогалерея)

    Це п'ята перемога «Ліона» в Лізі чемпіонів і третя поспіль, останні два роки саме французький клуб вигравав цей трофей.

    «Вольфсбург» - дворазовий переможець Ліги чемпіонів.

    Останній раз німкені перемагали в Лізі чемпіонів в 2014 році.

    Джерело: ua.tribuna.com

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