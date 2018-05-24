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    «Ліон» в Києві обіграв «Вольфсбург» і втретє поспіль виграв жіночу Лігу чемпіонів

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    «Ліон» в Києві обіграв «Вольфсбург» і втретє поспіль виграв жіночу Лігу чемпіонів

    Матч відвідали 14 237 глядачів.

    У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів.

    «Вольфсбург» програв «Ліону» (1:4).

    Німкені відкрили рахунок на в овертаймі на 93-й хвилині, але на 96-й залишилися вдесятьох.

    «Ліон» відразу ж забив три голи голи, а у другому таймі встановив остаточний рахунок, забивши четвертий.

    Зазначимо, що матч відвідали 14 237 глядачів.

    Це п'ята перемога «Ліона» в Лізі чемпіонів і третя поспіль, останні два роки саме французький клуб вигравав цей трофей.

    «Вольфсбург» - дворазовий переможець Ліги чемпіонів.

    Останній раз німкені перемагали в Лізі чемпіонів в 2014 році.

    Джерело: ua.tribuna.com

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