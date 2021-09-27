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    Столична поліція припинила рейдерське захоплення підприємства з активом у 40 млн грн

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    Викрито замах&nbsp;на протиправне заволодіння підприємства&nbsp; - Столична поліція припинила рейдерське захоплення підприємства з активом у 40 млн грн
    Викрито замах на протиправне заволодіння підприємства 
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік та жінка намагалися змінити засновника та керівника підприємства, запропонувавши хабар приватному нотаріусу

    Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури Києва припинили незаконне заволодіння корпоративними правами підприємства. У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом здійснення замаху на протиправне заволодіння підприємства з активом у 40 млн грн, правоохоронці встановили причетних осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правопорушники незаконно намагалися змінити засновника та керівника об’єкту, запропонувавши приватному нотаріусу гроші.

    «Ми затримали чоловіка та жінку одразу після передачі реєстратору грошової винагороди - $20 тисяч, які ми у ході проведення обшуку в офісному приміщенні вилучили. 56-річного чоловіка та його 58-річну спільницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник слідчого відділення Деснянського управління поліції Сергій Митич.

    За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (замах на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), та ч. 2 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

    Правоохоронці направили до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Спільникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал рейдерство
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    Столична поліція припинила рейдерське захоплення підприємства з активом у 40 млн грн