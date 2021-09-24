У схемі захоплення земель Києва засвітилися «слуги народу»

Найбільший у Києві Біличанський ліс у 2014 році став Національним парком завдяки президентському указу

За тисячі гектарів столичної землі 12 років ведуть боротьбу ірпінські забудовники

У вересні цього року Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації затвердила схему планування Київської області. На цій схемі область відбирає у столиці частину Святошинського району – Біличанський ліс. Про це пише рух «Чесно».

На мапі ділянка, яку область відбирає в Києва, заретушована червоними лініями

Саме за ці тисячі гектарів столичної землі 12 років ведуть боротьбу ірпінські забудовники, які вже організували схему дерибану лісу. Своєю чергою місцеві активісти домоглися, щоб ліс отримав статус нацпарку і його межі були зображені на кадастровій карті.

Плацдармом наступу на територію столиці є селище Коцюбинське, яке вкраплене у територію Києва. Саме Коцюбинська рада дерибанила ділянки у лісі.

Червоною лінією показано межу Києва

Під час реформи децентралізації громаду селища – кілька десятків тисяч громадян – зробили заручниками. Попри вимогу громади, яку висловила більшість учасників громадських слухань, Коцюбинське не приєднали до Києва.

Рішення блокував голова комітету з питань місцевого самоврядування Андрій Клочко («Слуга народу»), який взявся співголовувати у робочій групі щодо цього питання і за півтора року жодного разу не зібрав цю групу. Рух «Чесно» виявив низку чинників, які свідчать про співпрацю партійців «Слуги народу» із забудовниками Ірпеня.

Документи для депутатів облради готував департамент архітектури ОДА, а саме Ярослав Янович. У розмові телефоном чиновник пояснив схему тим, що пройшла реформа децентралізації й анклавів бути не може, тому і було прийняте рішення промалювати межу на карті у такий спосіб.

В облраді підтвердили, що саме ОДА спонукало у пришвидшеному порядку голосувати за ці документи. Янович наголосив, що це було зроблено з подачі Коцюбинської селищної ради. Наразі селище Коцюбинське очолює член команди ірпінського забудовника, ексмера Ірпеня Володимира Карплюка – Сергій Даніш, який є прямим бенефіціаром дерибану ділянок у Біличанському лісі. Тобто в його інтересах зробити те, що 12 років не можуть зробити забудовники – захопити територію лісу і приєднати Коцюбинське до Ірпеня, як громаду, яка не може самостійно існувати.

«Я всіх офіційно запрошую до нас в ліс, я вас всіх провезу сьогодні по тому лісу і ви подивитеся, що з ним відбувається. Він самознищується. Він пропадає. Він заростає, падають сухостої. Він гине. Якщо його не почати зберігати, а не кричати «спасітє лєс», але він гине, то він загине», – намагався переконати членів робочої групи облради Даніш.

Що стосується КМДА, то там нарікають, що про рішення облради дізналися від громадського сектору і про те, що працює робоча група їм невідомо. У листі за підписом голови облради Наталії Гунько («Слуга народу») йдеться: «Пропоную Вам протягом серпня-вересня 2021 року створити робочу групу для попереднього відпрацювання питання меж між містом Києвом та Київською областю і переліку деяких інших спільних питань, що виникають в результаті сусідської діяльності наших територій (адміністративних одиниць)».

Текст листа передбачає, що станом на вересень відбуватиметься лише процес формування робочої групи, а на початку вересня рішення обласної ради вже прийняте.

22 вересня відбулося засідання робочої групи. Від Коцюбинської ради був дерибанник Біличанського лісу селищний голова Сергій Даніш та юрист Денис Крайнік, який в судових процесах, де прокуратура захищає ділянки Біличанського лісу й скасовує рішення Коцюбинської ради, виступає на боці забудовників.

Працівники департаменту архітектури ОДА палко підтримують «експертизу» юриста дерибанників Крайніка, яка у судах різних рівнів зазнавала поразки.

Також на робочій групі були представники КМДА, які надали додаткові документи, радник Кличка Олексій Гриценко та народна депутатка восьмого скликання Ольга Червакова (БПП), яка займалася питанням збереження Біличанського лісу та активно протидіяла забудовникам у Приірпінні.

Червакова наголосила, що держава давала кошти з держбюджету для того, щоб винесли межу в натуру, згідно із затвердженою схемою. Наразі цю територію, як це зазначено у президентському указі, обслуговує КП «Святошинське ЛПГ», яке фінансується з міського бюджету столиці.

Протягом двох тижнів департамент архітектури Київської ОДА має вивчити документи та підготувати свою позицію на основі цих документів. Область готує чергове звернення до Києва, щоб залучити їх до робочої групи.

На наступній сесії облради депутати мають можливість виправити схему і не йти за сценарієм дерибанників Біличанського лісу.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста.