  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів у «кришуванні» захоплення причалів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    23 вересня Київрада призначила Андрія Крищенка заступником голови КМДА - Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів у «кришуванні» захоплення причалів
    23 вересня Київрада призначила Андрія Крищенка заступником голови КМДА
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Заступник Кличка Крищенко відреагував на розслідування «Схем» про захоплені причали та острів на Дніпрі в Києві

    Ексочільник столичної поліції, заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко відреагував на розслідування «Схем», у якому йшлося про те, як численні причали, дамби та майнові права на цілий острів у Києві та області безкоштовно перейшли у приватні руки через дії поліції Києва, коли нею керував Крищенко. У матеріалі журналісти також встановили, що гідротехнічні споруди вздовж Дніпра привласнив бізнесмен Костянтин Бойко, якого ЗМІ пов'язують із Крищенком.

    Крищенко заявив, що до цього не причетний і пообіцяв звернутись до НАБУ. У своєму дописі у Facebook він повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро з проханням «в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості».

    Крищенко зазначив, що «законів України не порушував» і до припущень, що прозвучали на його адресу, «не причетний».

    У своєму розслідуванні «Схеми» показали, як бізнесмен Костянтин Бойко привласнив дамби та причали на Дніпрі. Механізм привласнення гідротехнічних споруд став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. На підставі цього Бойко зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання», а три з них він уже переоформив на себе на праві власності.

    Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, опинилися такі об’єкти, як причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» (площею 4013 квадратних метри), причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метри) та майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа – 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

    Столична влада вже заявила, що всі острови Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом.

    «А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами», – йдеться в повідомленні КМДА.

    Нагадаємо, 23 вересня Київрада призначила Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

    Теги: ЗМІ Київ НАБУ Андрій Крищенко розслідування річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів у «кришуванні» захоплення причалів