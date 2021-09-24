Крищенко просить НАБУ перевірити звинувачення журналістів у «кришуванні» захоплення причалів

Заступник Кличка Крищенко відреагував на розслідування «Схем» про захоплені причали та острів на Дніпрі в Києві

Ексочільник столичної поліції, заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко відреагував на розслідування «Схем», у якому йшлося про те, як численні причали, дамби та майнові права на цілий острів у Києві та області безкоштовно перейшли у приватні руки через дії поліції Києва, коли нею керував Крищенко. У матеріалі журналісти також встановили, що гідротехнічні споруди вздовж Дніпра привласнив бізнесмен Костянтин Бойко, якого ЗМІ пов'язують із Крищенком.

Крищенко заявив, що до цього не причетний і пообіцяв звернутись до НАБУ. У своєму дописі у Facebook він повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро з проханням «в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості».

Крищенко зазначив, що «законів України не порушував» і до припущень, що прозвучали на його адресу, «не причетний».

У своєму розслідуванні «Схеми» показали, як бізнесмен Костянтин Бойко привласнив дамби та причали на Дніпрі. Механізм привласнення гідротехнічних споруд став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. На підставі цього Бойко зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання», а три з них він уже переоформив на себе на праві власності.

Зокрема, у власності компанії Бойка, згідно з офіційним реєстром нерухомості, опинилися такі об’єкти, як причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» (площею 4013 квадратних метри), причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій (площею 3411 квадратних метри) та майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова, вказана площа – 142 980 квадратних метрів. Це – уся площа цього острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

Столична влада вже заявила, що всі острови Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом.

«А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, 23 вересня Київрада призначила Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.