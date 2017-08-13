Столична поліція вилучила наркотики у пасажира метро

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

У Києві поліція вилучила наркотики у пасажира метро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва у Facebook. «Працівник поліції метрополітену, який ніс службу на станції «Житомирська», помітив у вестибюлі підозрілого молодика, який помітно нервував. Чоловіка зупинили та запросили до кімнати поліції. Під час



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Станція метро «Житомирська»

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

У Києві поліція вилучила наркотики у пасажира метро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва у Facebook.

«Працівник поліції метрополітену, який ніс службу на станції «Житомирська», помітив у вестибюлі підозрілого молодика, який помітно нервував. Чоловіка зупинили та запросили до кімнати поліції. Під час поверхневого огляду у сумці пасажира виявлено та вилучено три поліетиленових пакунка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на коноплю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі вилучену речовину направлено на експертизу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше під Києвом затримали озброєну жінку-наркодилера.

Нагадаємо, у столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.