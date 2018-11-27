  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

    • Розсилка
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

    32-річний киянин кинув пляшки із запалювальною сумішшю в бокові двері Андріївської церкви

    Столичні поліцейські затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву.

    Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

    Зловмисником виявилися 32-річний киянин. У його помешканні працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг. Його спільників розшукують.

    У поліції повідомили, що подія трапилася на території Подільського району Києва більше тижня тому. Тоді до поліції надійшло повідомлення від охоронця про те, що невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю в бокові двері Андріївської церкви.

    На місце негайно прибули екіпажі патрульних, кінологи та слідчо-оперативна група району, яка провела огляд місця події.

    Внаслідок інциденту загоряння не сталося і ніхто не постраждав. З місця події експерти вилучили скляну пляшку зі слідами кіптяви обмотану клейкою стрічкою, рештки частин інших пляшок і рюкзак.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву
    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

    Охоронці пояснили працівникам поліції, що почули шум та згодом помітили, як хтось біжить. Вони попрямували за ними, щоби зупинити невідомих, проте ті у відповідь застосували газові балончики і втекли.

    Читайте також

    «Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. У його помешканні вилучили одяг, ґаджети та запальні суміші. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере й ому міру запобіжного заходу», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

    Наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину.

    Кримінальне провадження розслідується за та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    За вчинене правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, 15 листопада у Києві зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви

    Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спроби підпалу Андріївської церкви.

    Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату.

    Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату та повної реставрації буде знову відкрита для відвідувачів.

    Детальніше читайте у матеріалі: Останній козир кремлівських шулерів у війні за автокефалію
    Читайте також
    обшук церква Київ суд Андрій Крищенко православна церква поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ