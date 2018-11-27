Столична поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву



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32-річний киянин кинув пляшки із запалювальною сумішшю в бокові двері Андріївської церкви

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Зловмисником виявилися 32-річний киянин. У його помешканні працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг. Його спільників розшукують.

У поліції повідомили, що подія трапилася на території Подільського району Києва більше тижня тому. Тоді до поліції надійшло повідомлення від охоронця про те, що невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю в бокові двері Андріївської церкви.

На місце негайно прибули екіпажі патрульних, кінологи та слідчо-оперативна група району, яка провела огляд місця події.

Внаслідок інциденту загоряння не сталося і ніхто не постраждав. З місця події експерти вилучили скляну пляшку зі слідами кіптяви обмотану клейкою стрічкою, рештки частин інших пляшок і рюкзак.

Охоронці пояснили працівникам поліції, що почули шум та згодом помітили, як хтось біжить. Вони попрямували за ними, щоби зупинити невідомих, проте ті у відповідь застосували газові балончики і втекли.

«Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. У його помешканні вилучили одяг, ґаджети та запальні суміші. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере й ому міру запобіжного заходу», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину.

Кримінальне провадження розслідується за та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 15 листопада у Києві зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви.

Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спроби підпалу Андріївської церкви.

Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату.

Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату та повної реставрації буде знову відкрита для відвідувачів.

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