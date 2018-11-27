Павленко розповів, як проходитиме процедура отримання Томосу



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Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко наразі перебуває в Стамбулі

Томос про автокефалію новому предстоятелю Української церкви вручать в Константинополі, після чого об’єднана українська церква стане однією з 15 визнаних православних церков.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який перебуває в Стамбулі, де на засіданні Синоду Вселенського патріархату розглядається питання процедури надання Томосу Україні.

«Томос буде затверджений на цьому Синоді. Подальша процедура така: має відбутися Собор, на якому, власне, буде оголошена церква. На цьому ж Соборі буде обрано предстоятеля, і він приїде в Константинополь, щоб отримати Томос після співслужіння із Вселенським патріархом. Після цього Томос буде вручено, і відтак матимемо незалежну церкву. Відповідно, після того Томос буде привезено в Київ незалежним предстоятелем», - розповів Павленко.

За його словами, після надання Томосу церква стає рівною всім іншим.

«Зараз існує 14 загальновизнаних помісних церков, українська буде серед них, відповідно, п’ятнадцятою», - зазначив Павленко.

Він підтвердив інформацію про те, що точна дата проведення Собору буде оголошена після засідання Синоду в четвер.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

Джерело: Укрінформ