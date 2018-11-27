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    Павленко розповів, як проходитиме процедура отримання Томосу

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    Павленко розповів, як проходитиме процедура отримання Томосу

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко наразі перебуває в Стамбулі

    Томос про автокефалію новому предстоятелю Української церкви вручать в Константинополі, після чого об’єднана українська церква стане однією з 15 визнаних православних церков.

    Про це під час спілкування з журналістами повідомив директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який перебуває в Стамбулі, де на засіданні Синоду Вселенського патріархату розглядається питання процедури надання Томосу Україні.

    «Томос буде затверджений на цьому Синоді. Подальша процедура така: має відбутися Собор, на якому, власне, буде оголошена церква. На цьому ж Соборі буде обрано предстоятеля, і він приїде в Константинополь, щоб отримати Томос після співслужіння із Вселенським патріархом. Після цього Томос буде вручено, і відтак матимемо незалежну церкву. Відповідно, після того Томос буде привезено в Київ незалежним предстоятелем», - розповів Павленко.

    За його словами, після надання Томосу церква стає рівною всім іншим.

    «Зараз існує 14 загальновизнаних помісних церков, українська буде серед них, відповідно, п’ятнадцятою», - зазначив Павленко.

    Він підтвердив інформацію про те, що точна дата проведення Собору буде оголошена після засідання Синоду в четвер.

    Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

    Джерело: Укрінформ

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